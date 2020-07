L’ESA reporte l’évaluation des effets de la crise

La réunion des ministres de l’ESA, qui était prévue les 23 et 24 juillet à Lisbonne , a été annulée. La remise en perspective des programmes et des investissements à la suite de la crise du Covid-19 attendra les conseils de l’automne.

Les conséquences de la crise économique sur les programmes et sur la capacité des États-membres de l’ESA à respecter leurs engagements pris à Séville ne sont pas encore connues et il est trop tôt pour supputer. Invité surprise de la conférence de presse de l’Ajpae (Association des journalistes professionnels de l’air et de l’espace) organisée le 9 juillet chez ArianeGroup, le directeur lanceurs de l’ESA, Daniel Neuenschwander, est apparu aux côtés du P-DG André-Hubert Roussel, pour évoquer la situation des lanceurs européens et le report du vol inaugural d’Ariane 6 au second semestre 2021.

Cet article compte 390 mots.