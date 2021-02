L’ESA veut élargir l’accès à l’espace aux « parastronautes »

En marge de l’ouverture d’une nouvelle sélection d’astronautes européens, l’ESA s’apprête à recruter des candidats d’un autre type, des « parastronautes » en situation de handicap, afin d’étudier comment adapter les technologies à leurs besoins.

Avec le départ à la retraite en 2018 des derniers astronautes sélectionnés avant 2000, l’ESA ne compte plus aujourd’hui que sept astronautes actifs, sélectionnés en 2009. Un appel à candidatures sera donc lancé le 31 mars, à travers les 22 États-membres et les deux États associés de l’organisation, afin de renouveler les rangs et de permettre un passage de relais et de compétence entre les générations. Les candidatures sont à déposer sur le site Internet de l’ESA jusqu’au 28 mai.

