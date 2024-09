La capsule Starliner Calypso, qui avait été lancée le 5 juin de Cape Canaveral avec deux astronautes à son bord, s’est posée sans encombre à White Sands le 7 septembre, à vide. Les atermoiements techniques et politiques qui ont entouré cette mission ont privé Boeing de son succès, mais la Nasa envisage néanmoins de certifier la capsule pour des vols opérationnels.

La capsule Starliner Calypso s’est détachée du module Harmony de la Station spatiale internationale le 6 septembre à 22 h 04 TU, trois mois, 4 h et 30 mn après son arrivée. Elle a ensuite effectué un allumage de 59 s de ses moteurs OMAC (Orbital Maneuvering & Attitude Control) le 7 à 03 h 17 TU afin de réduire sa vitesse de 129,9 m/s, ce qui l’a amenée à quitter son orbite. Une minute plus tard le module de service a été largué et la capsule est entrée dans l’atmosphère avant de se poser, suspendue sous trois parachute, sur le polygone de White Sands, au Nouveau-Mexique, 04 h 01 m 35 s TU. Les six airbags se sont correctement déployés pour amortir l’impact.

Cet article compte 1 530 mots.