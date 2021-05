La Chine réussit à se poser à la surface de Mars

Nouveau succès spatial chinois, avec l’atterrissage du module de descente de la sonde Tianwen 1 sur la plaine d’Utopia. Il doit débarquer le robot astromobile Zhurong à la surface pour une mission de trois mois.

Après l’Union soviétique en décembre 1971 et les États-Unis en juillet 1976, la Chine vient à son tour de poser un atterrisseur à la surface de Mars. En pratique, si l’on se rappelle que l’atterrisseur de la mission soviétique Mars 3 n’a survécu que moins de 2 minutes à la surface, guère plus que le Beagle 2 européen (cf. encadré), les équipes chinoises sont bien les deuxièmes à réussir l’atterrissage d’une sonde fonctionnelle sur la planète rouge.

Partie de la Terre le 23 juillet 2020, la sonde Tianwen 1 est parvenue à se satelliser autour de Mars le 10 février. Le 14 mai à 18 h 00 TU elle a manœuvré de son orbite polaire elliptique (277 x 57 761 km, 88,7°) pour se placer sur une trajectoire d’impact culminant à 60 300 km. Deux heures plus tard, l’orbiteur s’est séparé du module d’atterrissage et, une demi-heure plus tard, il a rallumé son moteur pour revenir sur son orbite initiale.

