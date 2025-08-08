La Chine teste son module lunaire Lanyue

La Chine a passé une nouvelle étape dans son programme de vol habité vers la Lune avec une campagne d’essais sous portique de son atterrisseur lunaire Lanyue. Celui-ci devrait déposer deux astronautes à la surface de la Lune d’ici la fin de 2029.

L‘installation du « site d’essai d’atterrissage extraterrestre », dans le district vinicole de Huailai, dans la province du Hebei, à 70 km au nord-ouest de Pékin, est pharaonique : un portique de 150 m de diamètre pour approximativement autant de hauteur, avec en son centre un impressionnant système de suspension destiné à soutenir les 5/6e de la masse de l’atterrisseur lunaire Lanyue afin de simuler une évolution dans des conditions de gravité lunaire.

Cet article compte 830 mots.