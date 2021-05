La Croatie va négocier pour douze Rafale d’occasion

Un nouveau contrat se profile à l’horizon pour le Rafale avec la décision prise à Zagreb d’opter pour douze avions d’occasion. Cet export vers la Croatie impliquerait une nouvelle commande pour la France afin d’éviter d’affaiblir son armée de l’air.

Le gouvernement croate serait prêt à entrer en négociations avec la France pour l’achat de douze avions de combat Rafale de seconde main, prélevés sur la dotation de l’Armée de l’Air et de l’Espace française. Une annonce officielle est attendue pour le 28 mai, jour des forces armées en Croatie, selon le quotidien national Jutarnji list.

La décision en faveur de l’avion de combat de Dassault Aviation aurait été prise le 20 mai à l’occasion d’une session du Conseil de défense croate. Douze appareils de moins de dix ans seraient commandés, tous au standard F3R, dont les six premiers seraient livrables en 2024 si un contrat définitif peut être signé avant la fin de l’année. Un second lot de six devrait suivre dès l’année suivante. La formation des pilotes pourrait commencer dès l’an prochain.

