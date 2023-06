La flotte mondiale pourrait doubler en vingt ans

Il y aura deux fois plus d’avions dans le ciel dans vingt ans, selon les prévisions d’Airbus et Boeing, qui tablent tous deux sur une forte croissance du transport aérien au cours d’ici là, ce qui rend d’autant plus aigu le défi de la décarbonation de l’aérien.

Airbus prévoit un doublement de la flotte d’avions dans le monde au cours des vingt prochaines années, avec un besoin de 40 850 avions neufs pour le transport de passagers et de cargo d’ici à 2042, contre 39 490 il y a encore un an, selon ses perspectives 2023-2042 publiées à l’occasion du salon du Bourget.

La flotte mondiale s’élèvera à 46 560 appareils en 2042, contre 22 880 début 2020, estime l’avionneur européen qui appuie ses prévisions sur une croissance annuelle moyenne du PIB mondial de 2,5 % et du trafic aérien de 3,6 %.

