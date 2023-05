La navigation par satellite indienne change de génération

L’Inde vient de mettre sur orbite son premier satellite de navigation de nouvelle génération, équipé pour la première fois d’une horloge atomique indienne.

De 2013 à 2016, l’agence spatiale indienne Isro a déployé une constellation de sept satellites IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), dont trois sur l’orbite géostationnaire et quatre sur des orbites géosynchrones inclinées à 29°. Ce premier système est entré en service sous le nom de NavIC (Navigation with an Indian Constellation) et procure à l’Inde une capacité de navigation et de synchronisation régionale, indépendante des systèmes globaux américain, chinois, européen ou russe, sur une zone s’étendant jusqu’à 1 500 km du territoire indien.

Deux satellites de réserve ont été lancés en 2017 et 2018 dont le premier a été perdu. Le 29 mai, l’Isro a mis sur orbite le premier satellite de la nouvelle génération, alias NVS-01.

