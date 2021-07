L’embellie de Boeing sur les commandes peine à compenser les nouvelles difficultés rencontrées sur les livraisons, notamment sur le 787 Dreamliner, en raison de dérives de production.

Boeing enregistre un beau mois de juin commercial, mais fait face à un nouveau problème sur le 787, qui le contraint à prolonger l’interruption des livraisons de l’avion et à réduire un peu plus ses cadences de production. L’avionneur a livré 45 appareils en juin, le chiffre le plus élevé depuis mars 2019, qui marquait le début de la crise du 737 MAX. Il a livré 156 avions depuis le 1er janvier, principalement des 737 MAX, contre 157 sur l’ensemble de l’année 2020.

Boeing a repris les livraisons de son monocouloir en décembre dernier, après le feu vert de la FAA (Federal Aviation Administration) à un retour en service commercial en décembre. « Au deuxième trimestre, nous avons progressé dans la remise en service en toute sécurité du 737 MAX sur un plus grand nombre de marchés internationaux et dans l’augmentation du rythme des livraisons du 737 », a indiqué l’avionneur dans un communiqué. Depuis le début de l’année, il a livré 113 737 MAX.

