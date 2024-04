Le retour du supersonique civil a franchi une nouvelle étape, huit ans après le lancement de plusieurs projets en grandes pompes. Aujourd’hui il ne reste que Boom Supersonic, qui a enfin effectué le premier vol de son démonstrateur XB-1.

Le 22 mars dernier, dans le désert de Mojave en Californie, le XB-1 a décollé, piloté par le capitaine Bill « Doc » Schoemaker. Le vol a duré 12 minutes et a atteint 7 120 pieds (2 170 m) et une vitesse de 440 km/h. L’équipe de Boom Supersonic qui avait conçu l’avion était présente dans la salle de contrôle, menée par le vice-président de l’entreprise Jeff Mabry.

Ce premier vol s’est intéressé en priorité aux opérations de décollage et d’atterrissage et à la stabilité de l’appareil dans l’angle d’attaque de la descente. Il a d’ailleurs effectué plusieurs tests avec des assiettes différentes, jusqu’à 14°. Le train d’atterrissage n’a pas été rentré lors de ce vol inaugural, comme on peut le voir sur les photos prises à bord de l’avion d’entraînement supersonique Northrop T-38 Talon qui le suivait. Ce dernier était piloté par Tristan « Gepetto » Brandenburg, l’autre pilote d’essai, qui sera responsable pour les premiers vols à vitesse supersonique.

