« The Queen of the skies » tire sa révérence. Le dernier Boeing 747 – un 747-8F cargo d’Atlas Air – a effectué son roll-out de l’usine historique de d’Everett, près de Seattle, où le mythique « Jumbo Jet » était produit depuis plus de cinquante ans. Le 747 a effectué son premier vol en 1969, avant de faire la gloire de la Pan Am, sa compagnie de lancement, et des vols transatlantiques puis internationaux longue distance.

