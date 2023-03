Le démonstrateur de drone électrique à hydrogène de l’ISAE-Supaéro a effectué son premier vol le 20 janvier sur l’aérodrome de Muret, près de Toulouse, alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène gazeux. La prochaine étape sera le passage à l’hydrogène liquide pour des vols autonomes de longue durée.

Développé en partenariat avec H3 Dynamics et sous financement conjoint de la région Occitanie et du fonds Feder, ce projet vise à relever le « Défi Mermoz », piloté par l’ISAE-Supaéro et le droniste Delair : une traversée de l’Atlantique Sud en drone sans émission de CO 2 – alimenté par une pile à combustible et un panneau solaire – sur la route historique de l’Aéropostale, en 2025.

