Le Falcon 10X et ses moteurs Rolls-Royce, star d’Ebace

Rolls-Royce équipera le nouvel avion d’affaires de Dassault Aviation avec ses moteurs les plus puissants, appartenant à la série Pearl. Les présentations ont été faites à l’occasion du salon d’Ebace dont l’édition 2021 se tenait virtuellement.

Dassault Aviation a choisi Rolls-Royce pour son futur vaisseau amiral. Le Falcon 10X, dévoilé par l’avionneur le 6 mai, sera doté de deux moteurs Pearl 10X du motoriste britannique. Il s’agit de la version la plus récente et la plus puissante de la série Pearl et ce sera la première fois que Rolls-Royce motorisera un jet de Dassault.

« Le Pearl 10X est parfaitement adapté à nos exigences de performance pour notre nouveau jet ultra-long-courrier et s’est avéré être la meilleure solution également en termes de fiabilité et d’efficacité », a déclaré Éric Trappier, le P-DG de Dassault Aviation. « Les nouvelles technologies autour de son noyau et ses commandes numériques en font la référence » dans ce segment de l’aviation d’affaires.

