Le Falcon 9 de SpaceX a enregistré son premier échec depuis septembre 2016, entraînant la perte de vingt satellites Starlink « mini-v2.0 » et l’immobilisation du lanceur jusqu’à la fin de l’enquête.

Le 12 juillet, à 02 h 35 TU, un Falcon 9 a décollé de la base de Vandenberg, en Californie, avec à son bord vingt satellites Starlink « mini-v2.0 », dont treize modifiés pour permettre des liaisons D2D (Direct-to-Device), c’est-à-dire pour recevoir de courts messages – notamment d’alerte – à partir de smartphones de dernière génération. Il s’agissait du second lancement de Starlink depuis le début du mois et du 49e depuis le début de l’année (le 51e si l’on compte deux lancements de la version militaire « Starshield » pour l’US Space Force les 24 mai et 29 juin). Ces lancements ont représenté 72,5 % de l’activité du Falcon 9 depuis le début de l’année.

