Le Falcon Heavy revient pour le Pentagone

Pour son cinquantième lancement de l’année, SpaceX a ressorti son Falcon Heavy – qui n’avait plus volé depuis plus de trois ans – pour une mission commandée par le Pentagone en 2019 dans le cadre du marché EELV (Expendable Evolved Launch vehicle).

Tandis qu’à Boca Chica, au Texas, les équipes de SpaceX assemblent puis désassemblent la navette Starship sur l’étage géant Super Heavy, pour former le plus gros lanceur de tous les temps en vue d’un éventuel vol inaugural dans la seconde quinzaine de décembre, à Cape Canaveral, en Floride, on a assisté au retour du plus gros lanceur actuellement opérationnel de la firme d’Elon Musk : le Falcon Heavy. Le lancement du 1er novembre marque son retour après une absence de quarante mois, depuis le 25 juin 2019. Seul l’Angara A5 russe a connu un plus long intervalle entre deux missions, avec près de six ans entre son premier et son deuxième vol.

