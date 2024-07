La capsule Starliner n’est pas « bloquée » sur la Station spatiale internationale et ses astronautes ne sont pas « naufragés ». Le mauvais procès fait à Boeing n’est peut-être pas si innocent.

La date du retour de la capsule Starliner Calypso, amarrée à la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 6 juin, n’a pas encore été fixée. Il n’en fallait pas plus pour que les médias généralistes ressuscitent le mythe des « astronautes naufragés » et pointent du doigt les inconséquences de Boeing. Évidemment il n’en est rien, mais la Nasa et l’industriel n’ont pas réussi à se montrer suffisamment convaincants lors de leur conférence de presse du 28 juin pour mettre fin aux rumeurs et aux raccourcis sensationnalistes qui inondent les réseaux sociaux depuis le lancement.

