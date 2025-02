Le New Shepard simule la Lune

e vol, le New Shepard de Blue Origin ne visait ni Pour son 29vol, le New Shepard de Blue Origin ne visait ni le tourisme spatial , ni la micropesanteur. Pour la première fois, il a permis de recréer les conditions de la gravité lunaire.

Le premier vol du New Shepard en 2025 a eu lieu le 4 février à 16 h 00 TU, après une première tentative le 28 janvier, annulée en raison des conditions météorologiques sur l’ouest du Texas et d’un problème d’avionique. Finalement, le cinquième étage propulsif, introduit en octobre dernier, a décollé pour la troisième fois du site de Van Horn, sous la poussée de son unique moteur cryotechnique BE-3PM et atteint 105,26 km d’altitude.

Après 2 minutes et 22 secondes de propulsion et avoir atteint 68 km d’altitude, il a largué la capsule RSS H. G. Wells, qui effectuait à cette occasion son onzième vol. Celle-ci est montée jusqu’à 105,34 km d’altitude.

Cet article compte 860 mots.