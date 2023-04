Le premier vol du Super Heavy/Starship tourne court

SpaceX a mis à feu son lanceur géant Super Heavy/Starship pour un vol inaugural, quasi-orbital, autour de la Terre. Suite à une sous-performance et à une perte de contrôle, le lanceur a dû être détruit après quatre minutes de vol.

Elon Musk a beau présenter le vol inaugural de son lanceur géant Super Heavy/Starship comme un succès puisqu’il a réussi ses deux premiers objectifs – décoller et passer la contrainte dynamique maximale (MaxQ) – la mission s’est bel et bien achevée sur un échec, avec une poussée trop faible et une perte de contrôle au-dessus du golfe du Mexique, avant même la séparation du Starship.

Chargé d’environ 4 600 t de méthane et d’oxygène liquides, le lanceur de près de 5 000 t, composé de l’étage Super Heavy B7 et du Starship S24, a décollé de Boca Chica le 20 avril à 13 h 33 TU. Le Super Heavy a mis à feu ses 33 moteurs Raptor 2, pour la première fois à pleine puissance. Il semble toutefois que trois d’entre eux ne se soient pas allumés ou se soient étouffés dans les toutes premières secondes. La poussée aurait supposément atteint 69 000 kN, soit environ 75 % de plus que celle du lanceur géant de la Nasa, le SLS, lors de son vol inaugural du 16 novembre. Certaines sources indiquent un décollage avec une poussée réglée volontairement à 80 % de la poussée nominale, soit 55 200 kN, toutefois, la suite de la mission semble montrer que la poussée totale a été plus faible que prévu.

