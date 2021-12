Le Proton se présente comme une alternative à SpaceX

Absent du marché des lancements commerciaux depuis deux ans, le lanceur russe Proton pourrait négocier son retour sur le devant de la scène à la faveur d’une passe difficile pour ses concurrents occidentaux, fragilisés par des retards en série.

Lors de la World Satellite Business Week d’Euroconsult, qui se tient à Paris du 13 au 16 décembre, International Launch Services (ILS) s’est posé en tant que recours avec son lanceur Proton à l’occasion de la grande transition que vont subir la plupart des grands systèmes de lancements au cours des années qui viennent.

Avec l’arrêt prochain d’Ariane 5 et Atlas 5 et les retards enregistrés par Ariane 6 et le Vulcan Centaur qui doivent leur succéder, ILS entrevoit une fenêtre d’opportunités pour un éventuel retour de son lanceur Proton sur le marché commercial international.

