Le Rafale a encore besoin de contrats à l’export

Dans la foulée du contrat avec la Grèce, Dassault Aviation a reçu une commande de douze Rafale qui viendra soutenir son plan de charge. Des commandes à l’export sont encore nécessaires pour maintenir l’activité de la chaîne en 2026.

Cela n’a pas tardé. Le 29 janvier, à peine quatre jours après la signature du contrat pour fournir dix-huit Rafale à la Grèce, Florence Parly, ministre des Armées a annoncé l’attribution d’une nouvelle commande de douze Rafale à Dassault Aviation. Les avions, au standard F3R, seront livrés d’ici 2025 pour remplacer les douze prélevés sur la dotation de l’armée de l’Air et de l’Espace au profit d’Athènes et limiter la réduction de capacité opérationnelle causée par leur retrait.

La Polemiki Aeroporia, l’armée de l’air grecque, doit recevoir six Rafale d’occasion cet été et six de plus en avril 2023. Avec les six appareils neufs également commandés par la Grèce, ce sont donc dix-huit avions qui viennent s’ajouter aux 276 commandés depuis 1997, dont 96 pour l’export (24 pour l’Égypte, 36 pour le Qatar et 36 pour l’Inde).

