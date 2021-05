Les biocarburants font leur entrée sur les tarmacs

L’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne devient le premier en France à offrir du carburant aviation durable (SAF). Cette initiative aéroportuaire est le premier pas dans la création d’une filière de biocarburants, soutenue par Airbus et les entreprises pétrolières.

Depuis le 19 avril dernier, Le gestionnaire Vinci Airports met « à disposition » des usagers de l’aéroport de Clermont-Ferrand des biocarburants durables. Le premier client est tout trouvé, au vue de la localisation de l’infrastructure : il s’agit de Michelin Air Services.

Produits à partir d’huiles alimentaires usagées, ces biocarburants sont délivrés par Air BP dans le cadre d’un contrat d’avitaillement passé avec Vinci Airports, en partenariat avec le Syndicat Mixte de l’Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (Smacfa) et la Région Auvergne Rhône Alpes.

« Les biocarburants durables représentent une solution à court terme pour décarboner l’aviation, et font partie intégrante de la stratégie environnementale ambitieuse que nous menons depuis 2015 pour réduire notre empreinte carbone et entraîner nos parties prenantes dans ce même mouvement », a déclaré Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports. « Nous sommes heureux de cette avancée et restons mobilisés pour contribuer, aux côtés des acteurs industriels, à développer une aviation moins carbonée et compatible avec les aspirations des voyageurs. »

