La certification du 737 MAX10 n’est plus la seule à poser problème à Boeing. celle du 737 MAX7, à l’autre bout de la gamme, a également pris du retard et tombe désormais sous le coup de la loi qui impose l’addition d’un nouveau système de sécurité dans le cockpit.

Comme les carabiniers, les certifications des 737 MAX7 et MAX10 arriveront en retard. Boeing ne semble plus en mesure de tenir son calendrier, qui devait voir les deux dernières versions de sa famille de monocouloirs remotorisés certifiées avant l’entrée en vigueur fin 2022 aux États-Unis d’une nouvelle législation sur l’aérien, plus contraignante. Il devra donc compter sur une exemption pour les deux modèles ou modifier substantiellement leur cockpit afin de se conformer à l’Aircraft Safety & Certification Reform Act.

Dans un courrier à Boeing le 19 septembre, la FAA (Federal Aviation Administration) s’est inquiétée du fait que l’avionneur n’avait pas encore fourni tous les documents nécessaires pour respecter la date limite de certification en décembre du 737 MAX7, le plus petit modèle de la famille, a rapporté le Seattle Times. Jusque-là, seule la certification du 737 MAX10 avant la fin de l’année semblait compromise, et il semblait acquis que le 737 MAX7 obtiendrait la sienne avant le 31 décembre.

