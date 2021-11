Les e-fuels comme atout stratégique pour les Opex

La transition écologique intéresse aussi les états-majors militaires dans la mesure où les alternatives aux hydrocarbures fossiles – tels que les carburants synthétiques de type e-fuels – réduisent la dépendance au marché du pétrole. Surtout, elles permettraient aussi d’alléger les contraintes logistiques durant les opérations extérieures.

La réduction de l’empreinte carbone ne touche pas que l’aéronautique civile, certaines armées de l’air commencent à y réfléchir sérieusement elles aussi. Au Royaume-Uni, la Royal Air Force (RAF) et le Fleet Air Arm poussent même la réflexion plus loin et cherchent à la combiner avec la recherche d’un avantage stratégique. Le raffinage du kérosène nécessite le transport de pétrole brut, des raffineries de grande taille, puis le transport de kérosène raffiné vers les bases opérationnelles et les théâtres d’opérations. L’introduction d’unités de production de carburants synthétiques de type e-fuels, sur les bases ou déployables, par exemple au sein d’un groupe naval, pourraient réduire la pression logistique du ravitaillement en kérosène.

