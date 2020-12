Les géants du fret aérien s’allient contre le Covid

Les concurrents UPS et FedEx ont lancé une opération d’une ampleur inédite pour distribuer les vaccins anti-Covid dans toutes les régions des États-Unis, démontrant du même coup l’importance du secteur aérien, mis à genoux par la crise.

C’est le « Jour J » pour UPS et Fedex. Les deux géants du fret aérien ont commencé à distribuer les premières doses du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech aux Etats-Unis, jouant un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, qui a particulièrement affecté le secteur aérien. Après leur production et conditionnement dans l’usine Pfizer de Kalamazoo, dans le Michigan, les vaccins ont été transportés dimanche 13 décembre dans des semi-remorques, sous protection policière et sous les applaudissements, pour être ensuite acheminés par les airs à travers tout le pays, grâce aux flottes d’avions cargo des deux compagnies de fret.

« Nous avons planifié cela depuis des mois » avec les responsables de l’opération Warp Speed, a déclaré Richard Smith, président de la région Amérique de Fedex. « Nous nous y sommes préparés en interne à ce que nous appelons le ‘Jour J’ depuis un certain temps », a-t-il ajouté sur CBS.

