Les compagnies aériennes dressent la facture du Covid-19

Frappé de plein fouet par la crise pandémique du Covid-19, le secteur aérien va enregistrer pour 157 Md$ de pertes en 2020 et 2021 selon les chiffres de l’IATA (Association internationale du transport aérien).

« La crise est dévastatrice et impitoyable », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général de l’IATA, lors de la 76e assemblée générale de l’organisation. « Les compagnies aériennes vont perdre 118,5 Md$ cette année. Et 2021 devrait s’afficher en perte de 38,7 Md$ », a-t-il ajouté. Au total, le chiffre d’affaires du secteur devrait ressortir à 328 Md$ en 2020, contre 838 Md$ en 2019, soit une chute de plus de 60 % causée par la crise du Covid-19. En 2021, les revenus de transport aérien devraient s’élever à 459 Md$, estime l’organisation.

