Les opérateurs s’inquiètent pour l’espace proche

De retour à Paris après une hiatus de plus de deux ans, la World Satellite Business Week d’Euroconsult a vu les grands opérateurs poser la question de la survivabilité physique des constellations en l’absence de règles et de régulateurs pour les faire appliquer.

Exceptionnellement décalée de début septembre à mi-décembre en raison de la pandémie, la traditionnelle semaine spatiale d’Euroconsult s’est tenue à Paris du 13 au 16 décembre, panachant invités en présentiel et en visioconférence pour prendre le pouls de l’activité spatiale commerciale internationale.

À part dans le domaine de l’accès à l’espace, où plusieurs sites de lancements ont vu leurs activités interrompues par la pandémie de Covid‑19, le secteur spatial s’est révélé extrêmement résilient à la crise, qui a surtout mis en évidence l’importance stratégique des besoins de connectivité, au point d’en faire un facteur de souveraineté.

Le secteur de télécommunications connaît néanmoins une forte tension, mais qui préexistait au Covid-19 et qui se fait sentir sur les résultats financiers, avec la combinaison de la baisse du nombre des abonnés à la télévision directe et celle du prix de la capacité avec l’arrivée du très haut débit. La hausse des services de données et de la capacité correspondante ne permet pas de compenser ces pertes de revenus.

