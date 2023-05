La Belgique ne réceptionnera que ses deux premiers F-35A au dernier trimestre, au lieu de quatre prévus précédemment. Ils ne seront pas au standard initialement prévu non plus et devront être remis à niveau ultérieurement.

Le calendrier de livraison des F-35A commandés par la Belgique va connaître un léger décalage, a confirmé Ludivine Dedonder, ministre belge de la Défense, le 26 avril au cours d’une audition devant la commission de la Défense nationale de la Chambre des représentants. Seuls deux appareils seront livrés au dernier trimestre de cette année au lieu des quatre initialement prévus. Les deux suivants seront livrés au premier trimestre 2024. La livraison des trente autres appareils se s’échelonnera de 2025 à 2030.

