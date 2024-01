L’étrange alunissage de l’atterrisseur japonais SLIM

L’atterrisseur expérimental japonais SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) est sur la Lune, mais nul ne semble savoir réellement dans quel état, ni surtout dans quelle position. Le succès de la mission va encore mettre quelque temps à être évalué.

Se poser en douceur sur la Lune n’est pas une mince affaire. Les récents échecs des missions privées sont là pour nous le rappeler, tous comme les déboires de la sonde russe Luna 25 en août dernier. Les Soviétiques ont enregistré onze échecs avant d’y parvenir et les Indiens un. Seuls les Américains et les Chinois y sont parvenus à la première tentative, avec Surveyor 1 en juin 1966 et Chang’e 3 en décembre 2013. Lancé le 6 septembre dernier par un H-2A, SLIM marquait la première tentative de l’agence spatiale japonaise Jaxa, mais elle avait été précédée par celle, malheureuse, d’Ispace avec Hakuto R-M1.

