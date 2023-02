Microlanceurs européens, entre innovation et nationalisme

Présentés par certains comme une alternative au monopole d’Arianespace, les microlanceurs fleurissent partout en Europe. Vecteurs d’innovation rapide ou expression de fiertés nationales, ils ne peuvent pas remplacer les lanceurs lourds mais peuvent être un atout comme un obstacle aux évolutions futures.

Alors que les lanceurs d’Arianespace, censés assurer un accès garanti et autonome à l’espace pour les institutions européennes, sont actuellement en crise, les forces centrifuges sont à l’œuvre dans la filière avec plus de force que jamais. La construction européenne est souvent reléguée au second plan par certains de ses acteurs, qui valorisent des objectifs plus nationaux, sous couvert d’ouverture du secteur à la compétition, notamment via leur soutien à des projets de microlanceurs.

