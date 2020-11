La micropropulsion électrique française est sur orbite

En moins de 48 heures, les deux principales start-up françaises de la micropropulsion ont vu leur premier moteur électrique parvenir sur orbite. ThrustMe et Exotrail se préparent désormais à tester en vol leur propulseur respectif, avec deux approches et deux technologies différentes pour le marché des microsatellites.

Créées à quelques semaines d’intervalle et quelques kilomètres de distance en 2017, ThrustMe et Exotrail ont emprunté des itinéraires différents pour faire de la micropropulsion électrique spatiale française une réalité. La première s’est bâtie autour d’une innovation technologique fondamentale tandis que la seconde a cherché l’industrialisation d’un concept connu de propulsion plasmique par effet Hall. Hasard du calendrier, via des chemins différents, elles ont franchi la ligne d’arrivée quasi-simultanément avec la mise sur orbite de leur premier propulseur électrique respectif.

Le 6 novembre, à 03 h 19 TU, un petit lanceur chinois Chang Zheng 6 a mis sur orbite treize microsatellites dont Beihang Kongshi 1, un cubesat 12U développé par la société privée chinoise Spacety Aerospace, de Changsha, dans la province de Hunan, pour tester différentes technologies. Au nombre de celles-ci figure le propulseur NPT30-I2 de ThrustMe, premier moteur électrique à utiliser de l’iode comme ergol, et non du xénon ou du krypton.

