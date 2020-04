La Nasa révise ses plans pour le retour sur la Lune

Pour tenir les coûts et les délais, la Nasa se prépare à écarter la Lunar Gateway de ses plans pour le retour d’astronautes sur la Lune en 2024. Mais elle doit aussi s’assurer que cette station sur orbite lunaire, essentielle pour l’exploration, ne sera pas remise en cause.

Aux prises avec des contraintes budgétaires et calendaires, la Nasa est en train de réviser l’architecture du programme Artemis développé pour assurer le retour d’astronautes américains sur la Lune. Cette révision doit toutefois préserver le second objectif du programme qui consiste à créer une infrastructure durable autour de la Lune pour soutenir l’exploration de notre satellite et préparer les futures missions interplanétaires, notamment vers Mars.

Une annonce officielle par Douglas Loverro, administrateur associé de la Nasa pour l’exploration et les missions habitées, est prévue mi-avril. Elle devrait confirmer la rumeur d’un report de l’établissement de la station Lunar Gateway afin de concentrer les efforts sur la dépose de deux astronautes à la surface, en 2024, avec la mission Artemis 3. Celle-ci serait un remake d’Apollo 11, limitée à l’envoi autour de la Lune d’une capsule Orion et d’un module d’alunissage.

Cet article compte 1 370 mots.