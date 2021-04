New Shepard prêt à emporter des passagers

Après un dernier vol d’essai réussi, le New Shepard de Blue Origin pourrait effectuer un premier vol avec des passagers dès la fin mai. Son rival Virgin Galactic se prépare aussi à franchir le pas des vols commerciaux, à une date encore indéterminée.

Officiellement, Blue Origin n’a pas encore indiqué si le prochain vol de son New Shepard emporterait des passagers ou non. Officieusement, des employés de la firme de Jeff Bezos devraient être à bord pour ce seizième vol. Ils devraient être propulsés à plus de 100 km d’altitude au-dessus du Texas, avant de revenir se poser dans la capsule, soutenue par trois grands parachutes.

Avant cet événement, le 14 avril, à 16 h 51 TU, le quatrième exemplaire du New Shepard a décollé du site de Van Horn, dans l’ouest du Texas, sous la poussée de son unique moteur cryotechnique BE-3, pour le quinzième vol du petit lanceur suborbital. Comme pour le premier vol de cet exemplaire, le 14 janvier dernier, la charge utile était la nouvelle capsule RSS First Step, qui a succédé ainsi aux RSS Jules Verne et RSS H.G. Wells. Équipée de six couchettes et d’autant de hublots de 73 x 110 cm, elle emportait à nouveau le modèle « Mannequin Skywalker », préfigurant les futurs passagers.

