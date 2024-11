Pour la deuxième fois, le développement du nouveau petit lanceur de la Jaxa, l’Epsilon S, a été victime d’un accident lors de l’essai au banc du moteur de son deuxième étage, alors que le premier vol affiche déjà deux ans de retard.

Un essai à feu statique d’un moteur à propergol solide E-21, destiné au deuxième étage du petit lanceur Epsilon S, a tourné court le 26 novembre à 23 h 30 TU au centre spatial de Tanegashima, au sud du Japon. Le moteur, chargé de 15 t de propergol solide, aurait dû fonctionner pendant 120 s. Selon la Jaxa, après 20 s de fonctionnement, la pression a augmenté dans le moteur, qui a explosé 29 s plus tard, projetant des débris autour du banc. Un incendie a suivi et a été rapidement maîtrisé. On ne déplore aucune victime mais la remise en état du site prendra des mois.

