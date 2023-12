Nouveaux essais de l’A400M bombardier d’eau

Airbus Defence & Space persiste et signe sur la possible adaptation de son A400M en bombardier d’eau. Après une première campagne d’essais en juillet 2022, l’avionneur vient d’en effectuer une deuxième avec un kit de largage amélioré dont la capacité a été augmentée de 30 %. Les réservoirs peuvent être remplis de 20 000 l d’eau et de retardant en moins de 10 mn. Six largages ont été réalisés en Espagne, trois avec de l’eau, trois avec du retardant. Le 43e escadron de pompiers de l’Ejercito del Aire, l’armée de l’air espagnole, a apporté son expertise sur ces essais.

