De Havilland Canada a relancé au printemps la chaîne des hydravions bombardiers d’eau Canadair, avec un nouveau modèle, le DHC-515, qui sera disponible pour la lutte contre les incendies à partir de 2026.

La multiplication des incendies durant l’été 2022 et surtout le plus grand nombre de régions affectées, mettent en évidence la nécessité d’une plus grande flotte d’avions capable de lutter efficacement contre ces catastrophes. Or la chaîne des hydravions CL-415 – abusivement appelés « Canadair » alors que l’avionneur québécois a été racheté par Bombardier en 1986 – a été arrêtée en 2015.

