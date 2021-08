Difficile reprise pour les lancements indiens, interrompus par la pandémie de Covid-19. Le lancement très attendu d’un satellite d’observation sur le GSLV Mk2 s’est soldé par un échec qui risque de retarder de nombreux programmes.

Rebaptisé EOS-3 (Earth Observation Satellite), le premier satellite d’observation indien conçu pour opérer depuis l’orbite géostationnaire, GISAT-1 (Geostationary Imaging Satellite), n’a pas pu être mis sur orbite dans la nuit du 11 au 12 août. Son lancement sur le GSLV-F10 a tourné à l’échec peu après la séparation du troisième étage, 4 minutes et 56 secondes après le décollage.

Sur les courbes de télémesures, les valeurs ont divergé au moment prévu de la mise à feu de cet étage cryotechnique, qui semble ne pas s’être allumé. Après avoir culminé à 140 km d’altitude, l’étage et la charge utile sont retombés en mer d’Andaman, par 9° Nord et 96° Est, entre les îles Nicobar et l’isthme de Kra. « La mission n’a pas pu être accomplie », déplore laconiquement l’Isro (Indian Space Research Organisation).

