L’OACI entérine l’objectif de neutralité carbone en 2050

L’agence des nations unies chapeautant le trafic aérien civil international, l’OACI, entérine à son tour l’objectif de parvenir à une neutralité des émissions de carbone fossile dans le secteur à l’horizon 2050.

Réunis en assemblée générale à Montréal, les États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont adopté un objectif « ambitieux » à long terme (LTAG : long-term global aspirational goal) de zéro émission nette de carbone d’ici 2050, rejoignant ainsi le mouvement initié par certains gouvernements, l’industrie et les compagnies aériennes depuis plusieurs années.

« La réalisation du LTAG reposera sur l’effet combiné de plusieurs mesures de réduction des émissions de CO 2 , notamment l’adoption accélérée de technologies aéronautiques nouvelles et innovantes, la rationalisation des opérations de vol et l’augmentation de la production et du déploiement de carburants d’aviation durables (SAF) », a indiqué l’organisation, qui est une agence de l’Onu représentant les 193 États membres pour élaborer des politiques et des normes afin de permettre la standardisation du transport aérien international. Cette assemblée générale était la première à se tenir depuis celle de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

