OneWeb va reprendre ses lancements

Six mois après s’être placé sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites , l’opérateur OneWeb a finalisé sa restructuration et s’apprête à émerger de ce régime spécial. Le déploiement de la constellation va reprendre.

Déjouant bien des pronostics, OneWeb devrait échapper à la faillite et reprendre ses activités avec l’appui de ses nouveaux bailleurs de fonds, le groupe indien Bharti et le gouvernement britannique. Un accord de médiation avec ses créanciers, permettant de restructurer la dette de OneWeb, a été présenté le 18 septembre et sera examiné le 2 octobre par la cour fédérale des faillites du district sud de l’État de New York, responsable du dossier. Si elle l’approuve, OneWeb disposera d’une période de 45 jours, éventuellement renouvelable une fois, pour l’appliquer et émerger du régime de protection.

Signe d’une reprise des activités, OneWeb est parvenu à un accord pour la reprise des lancements par Arianespace.

