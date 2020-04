OneWeb, la chute d’une constellation

Le passage sous Chapitre 11 de OneWeb met un coup d’arrêt à l’aventure de la mégaconstellation qui a bouleversé le marché des télécommunications spatiales. Les tractations à venir autour de son éventuel rachat ou son dépeçage animeront un feuilleton qui devrait durer jusqu’à l’été.

Comme nous l’avions précédemment annoncé, OneWeb, l’opérateur créé par Greg Wyler pour fournir un service d’accès global au haut débit, s’est placé sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites dans la soirée du 27 mars. Six jours plus tôt, la compagnie avait échoué à obtenir une rallonge financière pour poursuivre son déploiement de la part de son actionnaire principal, le fonds japonais SoftBank, quelques heures à peine avant le lancement d’une seconde grappe de 34 satellites.

OneWeb affiche une dette d’environ 1,7 Md$ qui aurait dû être réglée pour poursuivre la construction et la mise sur orbite des 588 satellites prévus, ainsi que le déploiement au sol de 44 stations de connexion au réseau terrestre. Le projet avait déjà levé et englouti 3,4 Md$. Au total, en comptant les actuels impayés, plus de 2 Md$ étaient encore nécessaires pour l’achever. Ce n’est qu’une fois cette coûteuse infrastructure en place que la constellation aurait pu commencer à générer des revenus.

