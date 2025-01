Piaggio Aerospace passe sous le contrôle du turc Baykar

En grande difficulté depuis 2018, l’une des plus anciennes sociétés aéronautiques européennes, Piaggio Aerospace, sort de l’ornière avec son rachat par le droniste turc Baykar, qui pénètre ainsi un marché européen qui lui échappait largement jusqu’ici.

L‘avionneur et motoriste transalpin historique, Piaggio Aerospace, va pouvoir sortir de six ans de redressement judiciaire. Le 27 décembre, le ministère italien des Entreprises et du « Made in Italy » a accepté l’offre de reprise posée par le groupe turc Baykar, rendu célèbre par ses drones tactiques Bayraktar. Le montant de la transaction n’a pas été révélé, pas plus que le nom des deux autres enchérisseurs.

