Premier essai en vol de l’effecteur déporté X-61A Gremlin

Dynetics, qui a développé le drone d’accompagnement X-61A Gremlin, a révélé que celui-ci avait effectué son premier vol en novembre. Le prototype a toutefois été perdu lors de sa récupération.

Le premier vol d’essai du X-61A Gremlin a eu lieu le 17 novembre 2019, au-dessus du polygone d’essais de Dugway, près de Salt Lake City dans l’Utah, mais ses résultats n’ont été révélés que plus de deux mois plus tard. Ce vol a duré 1 h 41 mn et a permis de démontrer l’essentiel des fonctions primordiales de l’appareil.

Le X-61A est un drone développé par Dynetics pour le compte du bureau des Technologies tactiques (TTO) de la Darpa afin de tester les technologies nécessaires à des effecteurs déportés destinés à opérer en essaim autour d’un appareil piloté. Ils pourraient alors augmenter les capacités de détection et d’action de celui-ci en portant des armements ou des capteurs complémentaires.

