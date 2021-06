Premier vol du plus grand des 737 MAX

Le dernier-né de Boeing a pris les airs. Le 737 MAX10 étend l’offre de monocouloir pour rivaliser avec l’A321neo sans parvenir à l’égaler.

Sorti d’usine en novembre 2019, au plus fort de la crise du 737 MAX et à la veille de celle du Covid-19, le 737 MAX10, a effectué son premier vol le 18 juin. Le plus grand modèle de la famille 737 de Boeing a décollé à 10 h 07 locales de l’aéroport de Renton Field, au sud de Seattle, et s’est posé à 12 h 38 sur le tarmac du « Boeing Field », c’est-à-dire l’aéroport international de King County, à Seattle, situé à une dizaine de kilomètres.

« L’avion a effectué un vol magnifique, a déclaré Jennifer Henderson, chef-pilote du programme 737. Le profil de vol que nous avons suivi nous a permis de tester les systèmes de l’avion, ses commandes de vol et sa maniabilité. Tous les résultats enregistrés sont parfaitement conformes à ce que nous avions prévu. »

Cet article compte 390 mots