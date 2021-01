Première commande de satellites Galileo de nouvelle génération

La Commission a sélectionné Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space pour produire la prochaine génération de satellites Galileo, au grand dam de leur rival OHB, dont le cours avait flambé en prévision d’un contrat. Premier lancement de ces nouveaux satellites de navigation en 2024.

La Commission de Bruxelles est pressée de faire avancer les dossiers. Début février, elle devrait signer les premiers contrats industriels pour lancer la production de la nouvelle génération de satellites de navigation européens Galileo. Sans attendre cette date, elle a dévoilé les vainqueurs de la compétition dès le 20 janvier. Eux-mêmes n’avaient été prévenus que la veille.

Airbus Defence & Space Allemagne, à Friedrischaffen en Bavière, et Thales Alenia Space Italie, à Rome, seront les maîtres d’œuvres des satellites Galileo de nouvelle génération. Le troisième candidat, qui a été écarté, était OHB System, de Brême. Il avait été le maître d’œuvre de la première génération, avec 34 satellites commandés en trois lots en 2010, 2012 et 2017. Vingt-deux ont déjà été placés sur orbite et douze sont encore en production. Une prochaine paire doit embarquer sur un Soyouz ST, à Kourou, en septembre.

Cet article compte 1 160 mots.