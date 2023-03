Premiers tours de piste du nouveau chasseur turc TF-X

Pour commémorer le centième anniversaire de la Turquie moderne, l’industriel national TAI a mis les petits plats dans les grands, en alignant trois prototypes issus de développements nationaux et qui doivent effectuer leur premier vol cet année. Le chasseur de nouvelle génération TF-X est le plus ambitieux, mais le Hürjet d’entraînement et le drone Anka 3 témoignent également de la volonté de souveraineté d’Ankara.

Le prototype de l’avion de combat turc de cinquième génération TF-X, connu localement sous le nom de MMU (Milli Muharip Ucak : avion de combat national), est sorti d’usine le 16 mars pour commencer ses premiers essais de roulage. Lancé en 2010 et mené sous maîtrise d’œuvre de TAI (Turkish Aerospace Industries), le programme vise à remplacer les F-16, les F-4E et, depuis son expulsion du programme en 2019, le F-35, au sein de l’armée de l’air turque.

