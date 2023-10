Psyche à la poursuite d’un astéroïde de métal

Pour la première fois, un Falcon Heavy de SpaceX a été utilisé pour lancer une sonde de la Nasa. Psyche est partie à destination de l’astéroïde du même nom, à forte teneur en métaux. Elle l’atteindra en 2029.

Depuis son premier vol en février 2018, et l’envoi d’un roadster Tesla sur une orbite héliocentrique entre Mars et la Terre, le Falcon Heavy a effectué six vols, dont cinq à destination de l’orbite géostationnaire, et un vers une orbite moyenne autour de la Terre. Pour son huitième vol – et sa première mission commanditée par la Nasa – le plus puissant lanceur opérationnel de la gamme de SpaceX a repris la route de l’espace interplanétaire. Il emportait la sonde Psyche, quatorzième mission du programme Discovery, et l’a placée sur une trajectoire qui l’amènera à rejoindre l’astéroïde (16) Psyché* en près de six ans.

