Pyongyang aurait testé le Hwassong 17 intercontinental

L’échec d’un essai balistique le 16 mars relance les spéculations sur une possible campagne d’essais du missile intercontinental Hwassong 17 dissimulé sous l’apparence du développement d’un satellite d’observation nord-coréen et du lanceur pour le mettre sur orbite.

Après deux lancements balistiques réussis, les 27 février et 5 mars, la Corée du Nord en a apparemment tenté au troisième, au petit matin du 16 mars. Une traînée orange dans le ciel de Pyongyang a été la preuve que quelque chose a été tenté et interrompu assez rapidement. Selon le Comité des chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud, l’engin mis en œuvre aurait explosé en vol à moins de 20 km d’altitude. Aucune information officielle n’est venue confirmer l’opération, quelle qu’elle ait pu être, et les spéculations vont bon train chez les observateurs.

Cet article compte 770 mots.