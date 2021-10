Pyongyang aurait testé une ogive hypersonique

La Corée du Nord a effectué le premier essai en vol d’une ogive planante hypersonique, tirée par un missile balistique d’un nouveau modèle. En Corée du Sud, le succès de l’opération est mis en doute.

Une nouvelle démonstration de force nord-coréenne, dont la réalité technique reste difficile à confirmer, est intervenue le 28 septembre, avec le tir d’une arme hypersonique au lendemain de l’intervention au siège des Nations Unies, à New York, du représentant permanent nord-coréen Kim Song sur le droit de son pays à développer des armements pour se défendre.

Trois jours plus tôt, Kim Yo-jong, sœur de Kim Jong-un en charge de la propagande, avait évoqué la possibilité de mettre fin à l’état de guerre qui existe toujours entre les deux Corées depuis l’armistice de Panmunjeom (27 juillet 1953) et de tenir un sommet à condition que Séoul abandonne le « double standard » consistant à tester des missiles et à dénoncer les essais menés par Pyongyang, ainsi qu’une attitude considérée comme « hostile » vis à vis de la Corée du Nord.

Cet article compte 490 mots.