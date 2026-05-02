Quatrième génération d’avion spatial Spaceship

Par La Rédaction -
Spaceship Delta Virgin
Le nouveau Spaceship Delta. Crédit : Virgin Galactic.

Le Spaceship One était un prototype, le Spaceship Two a été retiré depuis juin 2024 et le Spaceship Three a été abandonné, voici donc le Delta, prochain appareil mis en œuvre par Virgin Galactic pour des vols suborbitaux proposés à 0,75 M$. Ce n’est pas encore une véritable sortie d’usine, car la cellule n’est pas équipée, mais Virgin Galactic espère néanmoins le faire voler cette année, profitant de la suspension des vols de New Shepard pour réinvestir le marché. La société fondée par Richard Branson a réalisé un chiffre d’affaires de 1,54 M$ en 2025, pour une perte nette de 279 M$. Au 1er janvier elle n’avait plus que 274 M$ en caisse.

Le Spaceship Three VSS Imagine lors de sa sortie d’usine le 30 mars 2021. Crédit : Virgin Galactic.

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