Les nombreux enjeux du premier vol du Starship v3

Plus de six mois après le retrait du Starship v2, SpaceX s’apprête à faire voler le Starship v3. Sa mission : tenir les promesses que son prédécesseur n’a pas réussi à réaliser et enfin donner un sens à cet investissement de 15 Md$.

Après des mois d’attente, depuis l’éclatement du premier étage Super Heavy Bk3 en essais le 21 novembre 2025, SpaceX a enfin donné une date pour sa première tentative de faire voler le nouveau modèle de Starship. Cette version « v3 », supposément capable de placer 100 t de charge utile sur orbite basse, devra aussi être réutilisable et ravitaillable sur orbite. De la sorte, elle ouvrira la voie à l’atterrisseur lunaire HLS (Human landing System) d’Artemis et aux projets de constellations mirifiques d’Elon Musk.

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