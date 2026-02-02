Chez Blue Origin, le New Shepard s’efface devant le Blue Moon

Au lendemain du succès du 38e vol de son New Shepard, Blue Origin annonce la mise entre parenthèses de ce programme pour au moins deux ans afin de se concentrer sur ses programmes lunaires.

Le « tourisme spatial » ne fait pas recette et le New Shepard a atteint son objectif principal : permettre à Blue Origin de maîtriser les opérations d’atterrissage et de réutilisation d’un propulseur cryotechnique. Ce savoir-faire a été brillamment mis en œuvre sur le premier étage du lanceur New Glenn et doit également servir aux futurs atterrisseurs lunaires Blue Moon.

Cet article compte 1 360 mots.